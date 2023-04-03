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19:46, 3 апреля 2023Ценности

Женщина начала мыть голову раз в три недели и поделилась опытом

Британка Клэр Сэндифорд начала мыть голову раз в три недели и заметила быстрый рост волос

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Специалистка поддержки в сфере охраны психического здоровья Клэр Сэндифорд из Формби, Англия, начала мыть голову раз в три недели и поделилась опытом. Ее комментарии приводит The Sun.

По словам женщины, ранее она удаляла загрязнения с волос каждые два дня, поскольку это считалось нормой. «Мне была невыносима мысль о том, что кто-то будет осуждать меня за мои жирные пряди», — заявила она. Однако впоследствии у британки возникли проблемы со здоровьем, из-за которых она сократила количество водных процедур. «Когда прошлой весной у меня начала болеть шея, мысль о мытье, сушке и укладке волос три раза в неделю была просто невыносимой», — отметила собеседница издания.

Спустя три месяца Сэндифорд заметила, что кожа ее головы начала выделять меньше себума, вследствие чего волосы стали менее жирными. «Сначала я была в ужасе от того, что люди заметят и подумают, что я грязная и вонючая. Потом я подумала: кому какое дело? (...) Мои волосы начали расти так быстро и стали такими блестящими и сильными», — подчеркнула англичанка, указав, что использует один флакон шампуня в год.

В марте сообщалось, что пользовательница сети с никнеймом @vegesis из Австралии отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом. 23-летняя Рози рассказала, что переехала из города в поселок. По ее словам, за данный период она ни разу не использовала в процессе мытья головы шампунь и кондиционер.

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Алина Гостева
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