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09:05, 30 марта 2023Ценности

Девушка отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом

Австралийка Рози не мыла голову два года после переезда из города и поделилась опытом

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Пользовательница сети с никнеймом @vegesis из Австралии отказалась от мытья головы на два года и поделилась опытом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

23-летняя Рози рассказала, что переехала из города в поселок. По ее словам, за данный период она ни разу не использовала в процессе мытья головы шампунь и кондиционер. «Я не мыла голову ничем, кроме воды, уже два года. Я могу носить волосы распущенными или собранными — это не проблема для меня», — пояснила девушка и отметила, что кожа ее головы теперь сама контролирует выработку жира.

Видео набрало 85,3 тысячи просмотров. Зрители удивились истории Рози, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Значит, ты просто промываешь свои волосы? Как это очищает кожу головы? Это слишком странно», «Держу пари, что твои волосы воняют», «Я бы не стал гордиться этим», — высказывались они.

В феврале блогерша (имя и фамилия неизвестны) помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. Сначала в опубликованном ролике было видно, что локоны девушки выглядят грязными, а на коже головы заметна перхоть. Затем девушка продемонстрировала пучок выпавших волос после их мытья.

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Мария Винар
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