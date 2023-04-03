Российский дипломат заявил о неготовности Киева взять обязательства по ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов заявил, что Украина не готова отказаться от обстрелов ЗАЭС

Украина не готова брать на себя политическое обязательство не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«От украинцев требуется гораздо меньше, чем от нас. Просто подтвердить, что они берут на себя политическое обязательство не стрелять по станции. Вот с этим у украинской стороны есть проблемы», — сказал российский дипломат.

Он отметил, что с 20 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут огонь по территории ЗАЭС, однако официально отказаться от обстрелов объекта, взяв на себя соответствующее обязательство, Киев не готов.

Ранее дипломат рассказал, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 апреля обсудит ситуацию на ЗАЭС с представителями российской стороны.