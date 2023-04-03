Женщина придумала сыну необычное наказание за грубость

Reddit: женщина записала сына волонтером в зоопарк из-за его грубого комментария о труде

Пользовательница Reddit под ником dublygo рассказала о необычном наказании, которое придумала для своего сына за то, что он отпустил грубый комментарий в адрес смотрителя зоопарка. Она призналась, что записала его на неделю волонтерской работы в этой должности.

Женщина рассказала, что недавно была в зоопарке со своими тремя детьми. Когда семья проходила мимо смотрителя зоопарка, убиравшего вольер жирафов, старший сын, которому исполнилось 16 лет, сказал, обращаясь к брату: «Вот почему надо хорошо учиться, иначе ты закончишь тем, что будешь на работе собирать навоз!»

Рассказчица уточнила, что подросток произнес эту фразу настолько громко, что ее наверняка услышали и другие посетители, и сам смотритель. Женщина призналась, что ей было очень стыдно за слова своего сына. Когда она спросила подростка, почему он так сказал, парень ответил, что считает труд смотрителя работой, с которой может справиться любой и в которой не нужно использовать интеллект.

Автор поста призналась, что высокомерное отношение сына привело ее в ужас, и добавила, что не считает работу смотрителя легкой. Чтобы научить его уважению к чужому труду и признательности за него, женщина записала подростка в волонтерскую программу. Она подчеркнула, что теперь ее сыну придется бесплатно работать в зоопарке на должности смотрителя неделю.

Узнав об этом, сын рассказчицы очень расстроился и сказал, что не хочет заниматься такой волонтерской работой. Отец мальчика также счел, что женщина поступила слишком жестко, однако в комментариях на Reddit многие поддержали ее идею. «То, что вы заставите его делать это, заставит его осознать, насколько многие работы на самом деле сложные», — написал один из них. «То, что он сказал, даже не является правдой. Чтобы работать смотрителем зоопарка, нужно и образование, и опыт», — добавил другой.

Ранее другой пользователь Reddit придумал изощренное наказание сыну за невежливое обращение с матерью. Он решил поручить ребенку на весенних каникулах вместо отдыха заниматься домашними делами и присматривать за младшим братом.