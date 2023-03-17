Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Мужчина придумал сыну изощренное наказание за невежливое обращение с матерью

Reddit: отец наказал сына, накричавшего на мать, и заставил заниматься домашними делами

Фото: Rynaonair / Shutterstock / Fotodom

Отец, обнаруживший, как его 12-летний сын кричит на мать из-за непостиранной одежды, придумал для подростка изощренное наказание: он решил, что на весенних каникулах вместо отдыха его ребенок будет заниматься домашними делами и присматривать за младшим братом. Своей историей мужчина поделился на Reddit.

Герой истории объяснил, что его жена работает учительницей и очень старается, чтобы содержать дом в порядке. Однако около месяца назад, вернувшись домой, рассказчик обнаружил, как его сын кричал на мать из-за того, что она не постирала его одежду.

Материалы по теме:
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

Тогда мужчина заставил подростка постирать вещи для всей семьи, а затем придумал для него еще одно наказание за невежливое обращение с материю. «Я отправлю жену вместе с ее друзьями из школы в Мексику на весенние каникулы, а сам буду работать из дома и следить за детьми. Это будет несложно, потому что я заставлю старшего присматривать за младшим», — поделился планами герой истории. Рассказчик решил, что старший сын должен будет заниматься стиркой, готовить завтрак и обед для себя и 10-летнего брата и следить за порядком на кухне и в столовой.

Узнав о своем наказании, ребенок назвал его нечестным и заявил, что считает возложенные на него обязанности полноценной работой. В ответ отец указал ему на то, что и он сам, и его супруга работают и делают все домашние дела.

После этого сын рассказчика пожаловался бабушке и попросил провести весенние каникулы в ее доме. Встав на сторону внука, она раскритиковала героя истории и сказала, что он ведет себя слишком жестоко. Тогда мужчина напомнил матери, что в его детстве наказания были намного более жестокими. Он добавил, что разрешит сыну остаться у бабушки при условии, что она расскажет внуку о наказаниях из его детства, однако мать героя истории отказалась.

В комментариях на Reddit большинство пользователей встало на сторону рассказчика. «Ваши сыновья должны заниматься домашними делами не только в течение недели, когда вашей жены нет, но регулярно, пока не съедут», «Я бы смотрел на это не как на наказание, а как на возможность понять, что для него делается и что нужно не принимать это как должное», — высказались они.

Ранее другой пользователь Reddit взял в аренду козу для необычной цели и поссорился из-за этого с женой. Мужчина не хотел пользоваться газонокосилкой и привлек животное к борьбе с травой в своем дворе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Оксана Петина
Обсудить
Последние новости
В США назвали незаконными авиационные ограничения над Черным морем
При взрыве газа в российском жилом доме пострадали четыре человека
Политик объяснил причину отсутствия поставок французских танков на Украину
Сомнолог раскрыл положительный эффект от просмотра сериалов перед сном
Названа страна с наибольшей выгодой от продления зерновой сделки
Фитнес-эксперт назвал предпосылки для смены тренера
Россиян предупредили об опасности храпа
Описано влияние банковского кризиса США на мировую экономику и Россию
Военный аналитик оценил потери вооружения ВСУ
Стало известно о подготовке экипажей Т-90М к уничтожению танков НАТО на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.