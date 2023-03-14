Мужчина арендовал козу для необычной цели и испортил отношения с женой

Reddit: мужчина арендовал козу, чтобы избавиться от травы во дворе, и поссорился с женой

Пользователь Reddit под ником Goat-rentor решил взять в аренду козу для необычной цели и в результате испортил отношения с женой. Супруге не понравилась реакция соседей на животное.

Рассказчик признался, что решил одолжить козу у знакомого всего за 20 долларов (примерно 1,5 тысячи рублей), чтобы она помогла избавиться от травы во дворе. Он пояснил, что ТСЖ строго следит, чтобы газоны у жильцов не зарастали. При этом мужчина не любит шум газонокосилки и запах срезанной травы и бензина, а также до сих пор страдает из-за давней травмы плеча. Жена не может взяться за это, потому что во время прошлой попытки подстричь газон она упала в озеро. Идея о том, чтобы траву съела коза, показалась ему удачной. По словам Goat-rentor, животное действительно отлично справилось с задачей, а он избавился от головной боли из-за шума газонокосилки.

Но жена не оценила альтернативный способ привести газон в порядок и поссорилась с супругом. Она считает, что мужчина выставил их «странными деревенщинами» перед соседями. Кроме того, теперь супруга говорит, что можно нанять лошадь для перевозки продуктов или курицу для мытья окон, если в доме нет мужчины, способного на это. Теперь он сомневается, что правильно поступил, когда привел во двор козу.

Многие пользователи Reddit одобрили смекалку Goat-rentor. «Вы выбрали более экологичный (и симпатичный) вариант. Вашей жене нужно перестать заботиться о том, что думают соседи», — заявил один из них. «Моя жена была бы в восторге от того, что раз в неделю у нее будет коза, которая будет стричь газон, чтобы ее можно было погладить», — написал другой комментатор.

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