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19:03, 4 апреля 2023Наука и техника

Apple изобрела наушники с дисплеем

Patently Apple: Apple запатентовала наушники AirPods с кейсом, имеющим дисплей

Изображение: Patenly Apple

Apple запатентовала кейс для наушников с сенсорным дисплеем. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Информация об изобретении появилась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) в апреле, однако компания подала заявку на регистрацию еще в сентябре 2021 года. Согласно материалам, инженеры Apple предложили встроить в футляр для наушников AirPods сенсорный дисплей для управления функциями гарнитуры.

В документе описывается, что с помощью дисплея пользователь может видеть, какая композиция в настоящий момент проигрывается. Также владелец устройства получает возможность переключать треки, ставить музыку на паузу, регулировать уровень громкости.

В отдельном документе отмечается, что кейс для AirPods стал бы более полезным, если бы с его помощью можно было бы управлять воспроизведением вслепую. Инженеры компании описали устройство сенсорного механизма с тактильной отдачей, с помощью которого пользователь смог бы переключать композиции или увеличивать и уменьшать громкость, не доставая футляр из кармана.

В конце марта стало известно, что Apple запатентовала умные часы со встроенной камерой. В описании патента говорится, что камера была бы полезна для идентификации пользователя, считывания отпечатков пальцев, сканирования QR-кодов.

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Андрей Ставицкий
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