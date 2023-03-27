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00:30, 27 марта 2023Наука и техника

Apple выпустит часы со встроенной камерой

Appleinsider: Apple запатентовала умные часы со встроенной камерой

Фото: Tyler Hendy / Unsplash

Apple запатентовала умные часы, которые имеют встроенную камеру. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Концепция устройства была описана в документе, который обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В заявке говорится, что умные часы могут быть оснащены встроенной камерой, расположенной в верхней части устройства. По словам журналистам, американский IT-гигант может выпустить данный девайс в ближайшее время.

В материале говорится, что камеру можно использовать в различных целях. По словам инженеров, камера может быть полезна для идентификации пользователя, считывания отпечатков пальцев, сканирования QR-кодов, организации видеосвязи. Кроме того, владелец часов может использовать камеру для фотографирования и записи видео.

«Узел цифровой камеры может быть интегрирован в носимое электронное устройство таким образом, чтобы свести к минимуму влияние узла цифровой камеры на другие электронные компоненты», — отметили авторы патента. По словам инженеров Apple, умные часы нового типа должны иметь такую форму, чтобы та не мешала ношению ремешка.

Ранее компания Apple описала концепцию экрана для складного смартфона, защищенного от падений. В патентном документе говорится, что в момент, когда девайс зафиксирует падение, экран начнет складываться.

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Андрей Ставицкий
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