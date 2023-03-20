Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 20 марта 2023Наука и техника

Apple изобрела дисплей с защитой от падения

TechRadar: Apple запатентовала дисплей для смартфона, который складывается при падении

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Компания Apple описала концепцию экрана для складного смартфона, защищенного от падений. Об этом сообщает издание TechRadar.

Патент обнаружили на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В документе описывается конструкция дисплея для складного смартфона, который может автоматически складываться при падении. Таким образом технология позволит защитить переднюю панель устройства.

По словам инженеров американской компании, изобретенная технология предусматривает использование ряда датчиков, которые реагируют на падение смартфона с определенной высоты. В момент, когда девайс зафиксирует падение, экран начнет складываться. В документе говорится, что если дисплей развернут даже менее чем на 180 градусов, то при жестком физическом контакте есть шанс сохранить его целостность.

Также в патенте упоминается применение особого скрепляющего две половинки дисплея шарнира, который в сложенном состоянии разделяет экраны, препятствуя образованию складки. «Трудно сказать, что это будет, наверняка, потому что документ не описывает, как именно все будет работать», — подытожили журналисты.

В сентябре 2022 года в сети обнаружили патент Apple на дисплей для складных устройств. В документе говорилось, что экран имеет такую конструкцию, которая позволяет дисплею выпрямляться и растягиваться, таким образом устраняя небольшие вмятины и царапины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Джиган появился с синяком под глазом на фотографии с детьми
Российской пенсионерке дали срок за выброшенного из окна внука
Деятельность «Института государственного управления» признали нежелательной
Стало известно место России в рейтинге самых счастливых стран мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.