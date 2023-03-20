Apple изобрела дисплей с защитой от падения

TechRadar: Apple запатентовала дисплей для смартфона, который складывается при падении

Компания Apple описала концепцию экрана для складного смартфона, защищенного от падений. Об этом сообщает издание TechRadar.

Патент обнаружили на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В документе описывается конструкция дисплея для складного смартфона, который может автоматически складываться при падении. Таким образом технология позволит защитить переднюю панель устройства.

По словам инженеров американской компании, изобретенная технология предусматривает использование ряда датчиков, которые реагируют на падение смартфона с определенной высоты. В момент, когда девайс зафиксирует падение, экран начнет складываться. В документе говорится, что если дисплей развернут даже менее чем на 180 градусов, то при жестком физическом контакте есть шанс сохранить его целостность.

Также в патенте упоминается применение особого скрепляющего две половинки дисплея шарнира, который в сложенном состоянии разделяет экраны, препятствуя образованию складки. «Трудно сказать, что это будет, наверняка, потому что документ не описывает, как именно все будет работать», — подытожили журналисты.

В сентябре 2022 года в сети обнаружили патент Apple на дисплей для складных устройств. В документе говорилось, что экран имеет такую конструкцию, которая позволяет дисплею выпрямляться и растягиваться, таким образом устраняя небольшие вмятины и царапины.