Создатель «Ангары» пообещал отказаться от американской ОС

Центр Хруничева пообещал к 2025 году отказаться от ОС Windows

Создатель ракет семейства «Ангара» — Центр Хруничева — откажется от использования американской операционной системы (ОС) Windows к 2025 году, пообещал заместитель генерального директора предприятия по цифровой трансформации Владимир Афанасьев. Об этом пишет ТАСС.

По словам замгендиректора, переход от Windows к ОС Linux завершится через два года. В настоящее время часть рабочих мест уже осуществили соответствующий переход. «У нас задача стоит 100 процентов перевода к 2025 году. На данный момент порядка 15 процентов [переведено]», — сказал Афанасьев.

Он добавил, что в настоящее время Центр Хруничева активно ведет работы по импортозамещению серверной инфраструктуры.

В марте советский космонавт Александр Александров допустил, что россиянин сможет полететь на Луну, если будут готовы тяжелая ракета с водородной верхней ступенью «Ангара-А5В» и перспективный транспортный корабль нового поколения ПТК НП, также известный как «Орел».