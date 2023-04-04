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18:03, 4 апреля 2023Наука и техника

Создатель «Ангары» пообещал отказаться от американской ОС

Центр Хруничева пообещал к 2025 году отказаться от ОС Windows

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Создатель ракет семейства «Ангара» — Центр Хруничева — откажется от использования американской операционной системы (ОС) Windows к 2025 году, пообещал заместитель генерального директора предприятия по цифровой трансформации Владимир Афанасьев. Об этом пишет ТАСС.

По словам замгендиректора, переход от Windows к ОС Linux завершится через два года. В настоящее время часть рабочих мест уже осуществили соответствующий переход. «У нас задача стоит 100 процентов перевода к 2025 году. На данный момент порядка 15 процентов [переведено]», — сказал Афанасьев.

Он добавил, что в настоящее время Центр Хруничева активно ведет работы по импортозамещению серверной инфраструктуры.

В марте советский космонавт Александр Александров допустил, что россиянин сможет полететь на Луну, если будут готовы тяжелая ракета с водородной верхней ступенью «Ангара-А5В» и перспективный транспортный корабль нового поколения ПТК НП, также известный как «Орел».

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Иван Потапов
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