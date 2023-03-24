Советский космонавт назвал условие полета россиянина на Луну

Космонавт Александров: россиянин полетит на Луну, если будут готовы «Ангара-А5В» и ПТК НП

Россиянин сможет полететь на Луну, если будут готовы тяжелая ракета с водородной верхней ступенью «Ангара-А5В» и перспективный транспортный корабль нового поколения ПТК НП, также известный как «Орел». Условие отправки россиянина к Луне РИА Новости назвал советский космонавт Александр Александров.

«И к Луне если мы полетим, то на нем, потому что он будет многоцелевой. Если у нас будет "Ангара-А5В" с водородной верхней ступенью, то вообще никаких проблем не будет», — сказал эксперт.

По его оценке, человек на Марсе окажется не раньше, чем через полвека. «Я думаю, что, честно говоря, раньше, чем через 50 лет, человек на Марс не ступит», — отметил специалист.

В ноябре исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что теоретически может случиться чудо и необходимые деньги на создание «Орла» будут выделены.

В том же месяце НАСА впервые запустило сверхтяжелую ракету Space Launch System с лунным космическим кораблем Orion.

В мае гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что изготовление летного образца российского кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для тяжелых ракет семейства «Ангара» начнется после 2025 года.