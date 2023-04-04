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20:31, 4 апреля 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась топлес в расстегнутых джинсах

Модель Кендалл Дженнер снялась топлес для модного бренда одежды FRWD

Фото: Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская модель Кендалл Дженнер снялась топлес для модного бренда одежды FRWD. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) украинского фотографа Юлии Горбаченко.

На размещенных черно-белых кадрах манекенщица предстала в прозрачной майке, которую она подняла, обнажив грудь. В то же время героиня фотосессии прикрыла бюст руками и расстегнула ширинку джинсов, продемонстрировав плоский живот. Образ девушка дополнила бейсболкой с повернутым назад козырьком.

Пользователи сети оценили съемку в комментариях. «Горячо, как в аду», «Королева», «Слишком жарко», «Какая красота», «Потрясающе», — заявили они.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

В марте также появились фото Кендалл Дженнер в откровенном образе для модного бренда одежды FRWD. На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица, которая является креативным директором данной марки, предстала топлес в голубых джинсах с заниженной талией, позируя вполоборота и спиной к камере.

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Карина Черных
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