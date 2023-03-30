Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:42, 30 марта 2023Ценности

Украинский фотограф сняла Кендалл Дженнер топлес

Украинский фотограф Юлия Горбаченко сняла модель Кендалл Дженнер топлес для бренда FRWD

Фото: Yulia Gorbachenko / @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенном образе для модного бренда одежды FRWD. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица, которая является креативным директором данной марки, предстала топлес в голубых джинсах с заниженной талией, позируя вполоборота и спиной к камере. При этом у знаменитости были распущены волосы и нанесен макияж с вишневой помадой, а свой образ она дополнила кольцом и серьгами золотистого цвета.

Известно, что автором фотосессии выступила украинский фотограф Юлия Горбаченко, которая построила карьеру в США и сотрудничала с такими известными журналами, как Vogue, Harper's Bazaar и Elle. В то же время в съемке приняли участие парикмахер Иринель де Леон и визажистка Мэри Филлипс.

Фото: Yulia Gorbachenko / @kendalljenner

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Фото на 10 из 10», «Потрясающе», «Отличная работа», «Я люблю тебя, Кендалл», «Богиня», — заявили юзеры.

Ранее Кендалл Дженнер снялась в откровенном образе без нижнего белья для модного бренда одежды FRWD. 27-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией фото, на которых она позирует в прозрачном платье белого цвета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к возможной масштабной войне
Женщина устроила дебош в башне «Москва-Сити» и попала на видео
Губернатор Севастополя предупредил жителей о взрывах боеприпасов
Международная федерация настольного тенниса рассмотрит допуск россиян к турнирам
Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Описана возможная реакция Китая на визит главы Тайваня в США
Врач показала страшные последствия наращивания ресниц
Лариса Долина назвала плюс работы с молодыми исполнителями
В МИД России оценили возможность обмена задержанного журналиста WSJ
Лавров пообещал проследить за расследованием взрывов на «Северных потоках»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.