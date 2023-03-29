Модель Кендалл Дженнер снялась в прозрачном платье без нижнего белья для бренда FRWD

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенном образе без нижнего белья для модного бренда одежды FRWD. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя знаменитость поделилась с подписчиками серией фото, на которых она позирует в прозрачном платье белого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что ткань изделия просвечивает обнаженную грудь манекенщицы. Также ее образ дополняют лакированные сапоги с высоким голенищем черного цвета.

Известно, что съемкой руководила украинский фотограф Юлия Горбаченко.

Ранее Кендалл Дженнер приняла участие в весенней рекламной кампании марки нижнего белья Calvin Klein. Так, на одном из размещенных черно-белых фото модель позировала в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь и показывая на камеру подтянутое тело. Затем манекенщица примерила бюстгальтер, приспустив брюки с бедер.