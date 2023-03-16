Модель Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья бренда Calvin Klein

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в весенней рекламной кампании бренда нижнего белья Calvin Klein. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на одном из размещенных черно-белых фото 27-летняя знаменитость позирует в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь и показывая на камеру подтянутое тело. Затем манекенщица примерила бюстгальтер, приспустив брюки с бедер.

Фотографами и режиссерами данной съемки стали Мерт Алас и Маркус Пигготт. Также известно, что в съемке приняли участие южнокорейская певица Дженни Ким, актеры Майкл Бакари Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон.

Ранее Кендалл Дженнер поделилась новым роликом и стала объектом насмешек в сети. Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на котором она прыгает на кровати с бокалом в руках. Манекенщицу запечатлели в комбинезоне черного цвета с ассиметричным верхом и одной штаниной с рюшами, который представлен в ассортименте люксового бренда Alaïa за 5760 долларов (433 тысячи рублей).