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04:00, 16 марта 2023Ценности

Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья

Модель Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья бренда Calvin Klein

Фото: Mert Alas & Marcus Piggott / Calvin Klein

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в весенней рекламной кампании бренда нижнего белья Calvin Klein. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на одном из размещенных черно-белых фото 27-летняя знаменитость позирует в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь и показывая на камеру подтянутое тело. Затем манекенщица примерила бюстгальтер, приспустив брюки с бедер.

Фотографами и режиссерами данной съемки стали Мерт Алас и Маркус Пигготт. Также известно, что в съемке приняли участие южнокорейская певица Дженни Ким, актеры Майкл Бакари Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон.

Ранее Кендалл Дженнер поделилась новым роликом и стала объектом насмешек в сети. Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на котором она прыгает на кровати с бокалом в руках. Манекенщицу запечатлели в комбинезоне черного цвета с ассиметричным верхом и одной штаниной с рюшами, который представлен в ассортименте люксового бренда Alaïa за 5760 долларов (433 тысячи рублей).

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Мария Винар
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