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11:49, 2 марта 2023Ценности

Кендалл Дженнер высмеяли в сети из-за нелепого наряда за 433 тысячи рублей

Кендалл Дженнер высмеяли в сети из-за комбинезона с одной штаниной за 433 тысячи рублей

Кадр: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась новым роликом и стала объектом насмешек в сети. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она прыгает на кровати с бокалом в руках. Манекенщицу запечатлели в комбинезоне черного цвета с ассиметричным верхом и одной штаниной с рюшами, который представлен в ассортименте люксового бренда Alaïa за 5760 долларов (433 тысячи рублей). При этом волосы телезвезды были распущены.

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Подписчики высмеяли нелепый дизайн наряда в комментариях под размещенными кадрами. «Зато можно брить только одну ногу», «Одежда выглядит смешно», «Один из самых смешных нарядов, которые я видела в последнее время», «Вещь выглядит просто ужасно», «Как обычно — ужас», — высказывались пользователи сети.

В декабре 2022 года пуховик Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и назвали ее объемную куртку самой уродливой в мире.

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Майя Пономаренко
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