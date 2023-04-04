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04:31, 4 апреля 2023Наука и техника

Создана батарея для электромобиля с рекордным запасом хода

AFM: многослойный анодный материал применили для батарей увеличенной емкости

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Корейские ученые описали технологию создания аккумулятора увеличенной емкости. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Новый способ разработали специалисты из Пхоханского университета наук и технологий (POSTECH). Инженеры создали заряженное полимерное связующее для высокопроизводительного материала анода, которое одновременно стабильно и надежно. Многослойный материал позволит спроектировать аккумуляторы с емкостью, в 10 раз превышающую емкость батарей на основе обычных графитовых анодов, и обеспечивать рекордный запас хода для электромобилей.

В опубликованном на сайте AFM тексте говорится, что объемное расширение материалов анода большой емкости во время реакции с литием представляет угрозу для производительности и стабильности батареи. Однако для его связи специалисты предложили использовать не только водородные связи, но и кулоновские силы.

«Наши исследования обладают потенциалом для значительного увеличения плотности энергии литий-ионных аккумуляторов за счет включения анодных материалов большой емкости, тем самым увеличивая запас хода электромобилей», — отметил профессор POSTECH Суджин Пак. По словам ученого, новый способ создания батарей позволит увеличить пробег электромобилей в 10 раз.

В начале февраля ученые POSTECH отчитались о создании контактных линз для борьбы с глаукомой. Устройство оснащено беспроводной системой питания и связи, интегральным чипом и системой ввода препарата, связанные полыми нанопроволоками из золота.

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Андрей Ставицкий
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