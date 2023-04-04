США анонсировали новую помощь Украине

Минобороны США предоставит Украине больше боеприпасов для HIMARS

Администрация президента США Джо Байдена анонсировала новую помощь Украине в области безопасности — она включает предоставление Киеву большего количества боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов. Сообщение об этом опубликовано на сайте Пентагона.

В пакет помощи, рассчитаный на 500 миллионов долларов, также войдут противотанковые системы, стрелковое оружие, транспортные средства и техническое обслуживание. «Кроме того, мы объявляем о значительном пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем с использованием средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в размере 2,1 миллиарда долларов», — сказано в публикации американского Минобороны.

Ранее в США подсчитали военную помощь Европы Украине за все время конфликта. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, европейские страны выделили Киеву 13 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Он также отметил, что Вашингтон и европейские представители направили гуманитарной и экономической помощи Киеву на десятки миллиардов долларов, а также помогали украинским беженцам.