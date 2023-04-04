Губы блогерши обрели аномальный размер после увеличения

Губы блогерши Джессики Кейли Бурко обрели аномальный размер после увеличения филлерами

Губы блогерши Джессики Кейли Бурко из США обрели аномальный размер после увеличения филлерами. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом jessicacaileyburko продемонстрировала свое лицо в различных ракурсах после посещения косметолога. В ролике видно, что губы блогерши раздулись до аномального размера из-за сильного отека. «Это какой-то кошмар», — призналась девушка, пряча лицо под медицинской маской.

Подписчики решили поддержать Джессику в комментариях под постом. «У вас может быть аллергия на лидокаин или на наполнитель. Я бы обязательно сделал тест на аллергию, просто на всякий случай», «У меня была такая же реакция, но это проходит, у вас просто сильный отек», «Я делала губы три раза за три года, и каждый раз они опухали точно так же», — написали они.

В марте блогерша Анико (фамилия неизвестна) из Австралии также сделала коррекцию губ у косметолога и была поднята на смех из-за новой внешности. Инфлюэнсерша призналась, что специалист вколол ей только один миллилитр филлеров из-за большого размера естественных губ. На размещенных кадрах видно, что лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядит отекшим и покрасневшим, а губы чересчур пухлыми.