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18:15, 4 апреля 2023Ценности

Губы блогерши обрели аномальный размер после увеличения

Губы блогерши Джессики Кейли Бурко обрели аномальный размер после увеличения филлерами

Кадр: @jessicacaileyburko / TikTok

Губы блогерши Джессики Кейли Бурко из США обрели аномальный размер после увеличения филлерами. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом jessicacaileyburko продемонстрировала свое лицо в различных ракурсах после посещения косметолога. В ролике видно, что губы блогерши раздулись до аномального размера из-за сильного отека. «Это какой-то кошмар», — призналась девушка, пряча лицо под медицинской маской.

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Подписчики решили поддержать Джессику в комментариях под постом. «У вас может быть аллергия на лидокаин или на наполнитель. Я бы обязательно сделал тест на аллергию, просто на всякий случай», «У меня была такая же реакция, но это проходит, у вас просто сильный отек», «Я делала губы три раза за три года, и каждый раз они опухали точно так же», — написали они.

В марте блогерша Анико (фамилия неизвестна) из Австралии также сделала коррекцию губ у косметолога и была поднята на смех из-за новой внешности. Инфлюэнсерша призналась, что специалист вколол ей только один миллилитр филлеров из-за большого размера естественных губ. На размещенных кадрах видно, что лицо героини публикации после проведенной процедуры выглядит отекшим и покрасневшим, а губы чересчур пухлыми.

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Екатерина Ештокина
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