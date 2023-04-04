Врач перечислил причины асимметрии женской груди

Хирург Гогиберидзе: к асимметрии груди могут привести смещения и деформации позвоночника

К асимметрии женской груди могут привести смещения и деформации позвоночника и ребер, сколиоз и некоторые другие причины. Их ведущий пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе перечислил в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, асимметрия груди может быть спровоцирована искривлениями в области костных и хрящевых отделов грудной клетки. Привести к этому также могут килевидная грудная клетка или воронкообразная деформация груди, сколиоз, остеохондроз или травмы. В результате внешней деформации костно-хрящевых отделов грудной клетки происходит и асимметрия расположенных на ней молочных желез.

В целом у всех людей тело асимметрично, соответственно, и грудь не может быть абсолютно одинаковой. Идеальная грудь может быть только на фотографиях. Как правило, асимметрия именно молочных желез происходит по причине разного развития железистой ткани Отари Гогиберидзе пластический и реконструктивный хирург

Как исправить асимметрию груди

По словам Гогиберидзе, при небольших анатомических различиях молочных желез, вызванных деформацией грудной клетки, основной вариант — установка имплантов и корректирующая операция по подтяжке груди. Еще один способ исправления асимметрии груди — эндопротезирование с помощью имплантата.

При выраженной асимметрии, если грудь сильно различается по форме и размеру, пластический хирург рекомендовал сделать эндопротезирование молочных желез с обеих сторон, и одну из них уменьшить и подтянуть. Также можно сделать мастопексию — подтяжку и уменьшение одной из молочных желез под ту, что «скромнее» размером.

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