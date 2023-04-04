Врач перечислил причины асимметрии женской груди
К асимметрии женской груди могут привести смещения и деформации позвоночника и ребер, сколиоз и некоторые другие причины. Их ведущий пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе перечислил в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, асимметрия груди может быть спровоцирована искривлениями в области костных и хрящевых отделов грудной клетки. Привести к этому также могут килевидная грудная клетка или воронкообразная деформация груди, сколиоз, остеохондроз или травмы. В результате внешней деформации костно-хрящевых отделов грудной клетки происходит и асимметрия расположенных на ней молочных желез.
В целом у всех людей тело асимметрично, соответственно, и грудь не может быть абсолютно одинаковой. Идеальная грудь может быть только на фотографиях. Как правило, асимметрия именно молочных желез происходит по причине разного развития железистой ткани
Как исправить асимметрию груди
По словам Гогиберидзе, при небольших анатомических различиях молочных желез, вызванных деформацией грудной клетки, основной вариант — установка имплантов и корректирующая операция по подтяжке груди. Еще один способ исправления асимметрии груди — эндопротезирование с помощью имплантата.
При выраженной асимметрии, если грудь сильно различается по форме и размеру, пластический хирург рекомендовал сделать эндопротезирование молочных желез с обеих сторон, и одну из них уменьшить и подтянуть. Также можно сделать мастопексию — подтяжку и уменьшение одной из молочных желез под ту, что «скромнее» размером.
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