Адвокаты Чеченской Республики Шапиро и Хасанов направили помощь детям ЛНР

Представители адвокатской палаты Чеченской Республики передали бытовую технику детям ЛНР

Адвокаты Денис Шапиро и Ибрагим Хасанов совместно со спецназом «Ахмат» при поддержке председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и участии уполномоченного по правам ребенка в ЛНР Инны Швенк провели благотворительную акцию для двух детских домов Луганской Народной Республики.

Детям была доставлена крупная партия бытовой техники. Детдома получили телевизоры, игровые приставки, музыкальные центры, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, электрочайники, утюги, духовки, вытяжки, электроплиты.

Также были доставлены фрукты, канцтовары, памперсы, разнообразный спортивный и игровой инвентарь.

Как отметил адвокат Шапиро, сейчас особенно важно протянуть руку помощи детям-сиротам из охваченных боевыми действиями регионов.

«Дети-сироты всегда нуждаются в помощи и поддержке, а в условиях СВО им приходится вдвойне непросто, и нужно делать все возможное, чтобы как-то скрасить им жизнь. Надеюсь, то, что мы привезли, решит эту задачу, насколько это возможно», — прокомментировал адвокат.

Инна Швенк поблагодарила адвокатскую палату и спецназ «Ахмат». «Для нас очень важна поддержка, знать, что нас не забывают. Огромное спасибо адвокатской палате Чеченской Республики, спасибо спецназу "Ахмат" за то, что обеспечили безопасность и поддержку этой акции», — прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк.

Как подчеркнул Денис Шапиро, было очень приятно видеть радость в глазах луганских детей, которые теперь смогут улучшить свои бытовые условия и получат хоть немного приятных эмоций в нынешнее сложное время.

«Мы и дальше совместно со спецназом «Ахмат» и его командиром, Героем России и ЛНР Апты Алаудиновым продолжим оказывать максимальную возможную помощь и детям, и жителям Луганской Народной Республики», — прокомментировал адвокат.

По его словам, в ближайшее время на территории ЛНР заработает центр правовой помощи, в который смогут обратиться за консультацией и жители республики, и чиновники, и лица, принимающие участие в СВО.

«У нас в каждом регионе есть свои адвокатские палаты, есть своя адвокатская палата федеральная, но далеко не все проявляют это милосердие и сострадание к детям, поэтому сегодняшняя акция Дениса Шапиро и Ибрагима Хасанова заслуживает не только поддержки, но и слов благодарности от имени нашего Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей», — сказала Нина Останина.

