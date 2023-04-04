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12:08, 4 апреля 2023Мир

Названа причина поддержки России Китаем

Политолог Марков назвал критически важной для Китая победу России в украинском конфликте

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Несмотря на давление со стороны западных стран, Китай будет продолжать поддержку России, поскольку ее поражение в украинском конфликте принесло бы угрозу безопасности КНР. Вместе с тем, эта поддержка останется крайне осторожной и корректной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков.

«Запад угрожает Китаю тем, что, в случае поддержки страной России, будут введены серьезные санкции в отношении компаний, произойдет отключение Китая от глобальной инфраструктуры международной торговли. При этом, ничего взамен не предлагается: либо ноль, либо минус», — сказал Марков.

Он объяснил, что США блокируют стратегическое направление Китая, которое страна развивала десятилетие. КНР пыталась заключить финансово-технологический альянс с ЕС, предлагая деньги и рынки в обмен на технологии.

Будет Китай сотрудничать с Россией или нет, США считают его стратегическим противником и будут блокировать. Да и санкции будут введены в любом случае, рано или поздно. Но, конечно, лучше позже, чем раньше, поэтому Китай делает вид, что понимает озабоченность США и ЕС

Сергей Марков политолог

По мнению Маркова, для Китая критически важна победа России в украинском конфликте, поскольку в противном случае под угрозой окажется безопасность самой страны.

«Так же, как из Украины делают "антироссию", из России будут делать "антикитай". А у Китая, тем временем, огромный неприятный опыт в отношении северных границ», — предупредил о последствиях такого развития событий политолог.

Ранее стало известно о намерении ЕС применить меры по борьбе с экономическим принуждением со стороны Китая. Сообщалось, что Европейская комиссия разработала «инструменты противодействия принуждению» со стороны Китая. «Сейчас нам нужно единство на уровне ЕС для более смелого и быстрого использования этих инструментов», — прокомментировала это решение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Варвара Кошечкина
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