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16:58, 4 апреля 2023Путешествия

Крупнейшая страна Азии откроет в России авторизованные визовые центры

Генконсульство КНР анонсировало открытие в Москве и Санкт-Петербурге визовых центров

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Генеральное консульство Китайской Народной Республики (КНР) в Санкт-Петербурге анонсировало открытие в России авторизованных визовых центров. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Telegram.

В пресс-службе уточнили, что появление новых визовых центров будет способствовать повышению эффективности работы по выдаче виз в крупнейшую страну Азии.

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«В настоящее время китайские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге завершили основную подготовительную работу, ведутся переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, — говорится в публикации генконсульства. — Как только переговоры будут завершены, китайская сторона как можно скорее активирует работу визовых центров».

3 апреля стало известно, что сухопутная граница между Приморьем и Китаем открылась спустя три года — впервые с 2020 года пассажирский автобус из КНР въехал в Приморский край через автомобильный пункт пропуска (АПП) Турий Рог — Мишань. Представители таможни уведомили, что автобус приехал из китайского города Цзили.

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Валентина Процкова
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