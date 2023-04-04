Падение в ванну с шоколадом спасло женщине жизнь

CBS News: падение в ванну с шоколадом спасло жизнь работнице взорвавшейся фабрики в США

Сотрудница шоколадной фабрики R.M. Palmer Co в американском штате Пенсильвания рассказала, что падение в ванну с жидким шоколадом спасло ей жизнь после взрыва на предприятии. Об этом сообщает CBS News.

24 марта на шоколадной фабрике R.M. Palmer Co произошел взрыв. В результате семь человек погибли, еще десять пострадали. Причина пока не установлена, но, по предварительным данным, речь идет о взрыве природного газа.

Одной из выживших работниц фабрики оказалась 50-летняя Патрисия Боргес. Женщина переехала в США из Мексики 31 год назад и четыре года работала на фабрике. Она рассказала, что в результате происшествия под ней провалился пол, а здание охватило пламя. У женщины загорелась рука, и она могла бы погибнуть, если бы не упала в ванну с жидким шоколадом в подвале фабрики.

Шоколад потушил горящую руку женщины, но в результате падения она сломала ключицу и обе пятки. Следующие десять часов она звала на помощь и ожидала спасения. В конце концов ее нашли спасатели в ходе разбора завалов.

По словам работницы, в тот день фабрика готовилась к смене продукции, поэтому вместо работы оператором на машине для упаковки конфет она помогала с уборкой. За полчаса до взрыва она и ее коллеги пожаловались на сильный запах газа. Женщина возмущена тем, что администрация завода не эвакуировала сотрудников сразу. Боргес полагает, что при своевременном реагировании гибель сотрудников фабрики, в том числе близкой подруги американки Жудит Лопес-Моран, можно было предотвратить.

Сейчас Боргес находится в больнице. Ей предстоит операция на обеих ногах и долгий период восстановления.

Ранее сообщалось, что власти США обязали фабрику Mars в Пенсильвании выплатить штраф в 14,5 тысячи долларов после того, как в июне 2022 года двое рабочих упали в чан с расплавленным шоколадом и едва не утонули. В результате падения обоих мужчин пришлось срочно госпитализировать.

