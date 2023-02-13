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18:55, 13 февраля 2023Из жизни

Двое рабочих едва не утонули в чане с расплавленным шоколадом

Фабрика Mars в США получила штраф из-за падения рабочих в чан с шоколадом

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Власти США обязали фабрику Mars в Пенсильвании выплатить штраф в 14,5 тысячи долларов после того, как в июне 2022 года двое рабочих упали в чан с расплавленным шоколадом и едва не утонули. Как сообщает USA Today, в результате падения обоих мужчин пришлось срочно госпитализировать.

Федеральное агентство по охране труда и здоровья пришло к выводу, что рабочие, пострадавшие в ходе инцидента на фабрике Mars в Элизабеттауне, не имели квалификации для работы с резервуарами и не прошли необходимый инструктаж по безопасности для обслуживания фабричного оборудования.

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Мужчины, упавшие в частично заполненный жидким шоколадом резервуар, не были штатными работниками фабрики — их прислал подрядчик для осуществления ремонтных работ. Сотрудники экстренных служб смогли вытащить пострадавших, лишь вырезав достаточно большое отверстие на дне резервуара. Один из рабочих получил настолько серьезные травмы, что его пришлось госпитализировать при помощи вертолета.

Ранее сообщалось, что в США больная диабетом уборщица случайно заперлась в камере для подсудимых в здании суда. Она провела там два дня без еды и лекарств.

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Антонина Черташ
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