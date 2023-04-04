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21:35, 4 апреля 2023Мир

В Белом доме рассказали о реакции Байдена на арест Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден не сфокусирован на аресте Трампа

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Президент США Джо Байден сфокусирован не на ситуации с арестом бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

Чиновница указала, что американский лидер «намерен сосредоточиться на положении американского народа». По ее словам, дело Трампа не является предметом внимания Байдена, и Белый дом не будет его комментировать.

Марина Совина
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