В Белом доме рассказали о реакции Байдена на арест Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден не сфокусирован на аресте Трампа

Президент США Джо Байден сфокусирован не на ситуации с арестом бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

Чиновница указала, что американский лидер «намерен сосредоточиться на положении американского народа». По ее словам, дело Трампа не является предметом внимания Байдена, и Белый дом не будет его комментировать.