Женщина умерла и два с половиной года пролежала в собственной квартире

The Mirror: умершая женщина два с половиной года пролежала в собственной квартире

Тело скончавшейся жительницы Лондона два с половиной года пролежало незамеченным. На ее смерть обратили внимание лишь после того, как у ее соседки снизу расплодились личинки мух, сообщает The Mirror.

58-летняя Шейла Селеоане умерла в собственной квартире. Жилищная ассоциация неоднократно пыталась с ней связаться, чтобы добиться оплаты аренды, но ограничивалась письмами и голосовыми сообщениями. В конце концов представители ассоциации договорились с банком о получении платежей от имени женщины через государственную схему Alternative Payment Arrangements. В апреле 2020 года подрядчики не смогли получить доступ к квартире женщины для проверки газового оборудования, после чего приняли решение отключить газ в ее квартире.

Соседи британки неоднократно жаловались в жилищную ассоциацию на неприятный запах и другие проблемы, но огранизация не приняла никаких мер для проверки состояния женщины. Чтобы бороться с неприятным запахом, соседи начали затыкать полотенцами щели под дверью квартиры умершей. Некоторые из них жаловались, что запах стал таким сильным, что они не могли спать в своих квартирах.

Лишь через год после смерти британки представители жилищной ассоциации обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов постучали в дверь, но сочли, что в данной ситуации нет достаточно веских причин для того, чтобы вскрывать квартиру. После этого оператор телефонной службы по ошибке сообщил жилищной ассоциации, что женщина жива и здорова.

В результате квартира соседки умершей, живущей этажом ниже, оказалась заражена личинками мух. Насекомые падали с потолка и распространялись по всему жилому помещению. В конце концов полиция выломала дверь в квартиру британки и обнаружила ее скелетированные останки, одетые в голубые штаны от пижамы и белую футболку. Полиция не выявила признаков насильственной смерти. Судя по датам, указанным на хранившихся в холодильнике продуктах, британка скончалась в августе 2019 года.

Жители дома, недовольные бездействием жилищной ассоциации, намерены подать судебный иск в отношении жилищной ассоциации. Представители организации заявили, что опечалены произошедшим.

Ранее сообщалось, что муниципальные рабочие в ирландском городе Маллоу, графство Корк, разбирали заколоченный дом и обнаружили 20 лет пролежавшее в кровати истлевшее тело. Соседи думали, что мужчина, который вел затворнический образ жизни, переехал в Англию.

