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18:20, 4 апреля 2023Россия

Россиянка закидала детсадовцев мячами из-за отказа маршировать и попала на видео

В детсаду в Красноярске физрук закидала воспитанников мячами из-за отказа маршировать

В Красноярске физрук закидала мячами воспитанников детского сада «Солнышко» из-за отказа маршировать под музыку. Действия россиянки попали на видео, кадры публикует Telegram-канал Kras Mash.

На видеоролике женщина грубо разговаривает с детьми. В одну из воспитанниц она с силой швыряет мяч. Кроме того, одного мальчика россиянка резко дергает за руку и заставляет выйти из общего строя.

Позже родители рассказали, что их дети после уроков физкультуры возвращаются домой в синяках. После обнародования ролика жители Красноярска пожаловались на педагога в администрацию Октябрьского района, пишет издание «Подъем».

После скандала педагог уволилась. «Заведующая детсадом подала заявление в полицию. Дальше действия этой женщины будут квалифицироваться сотрудниками полиции. Ранее жалоб на нее было», — заявили в администрации. Полиция также организовала проверку.

17 марта сообщалось, что в Улан-Удэ родные двухлетней девочки обвинили воспитательницу частного детсада в избиении их дочери.

Анна Щербакова
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