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07:37, 4 апреля 2023Экономика

Экономист высказался о будущем курса доллара

Экономист Беляев предрек доллар по 80 рублей к концу апреля

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Рубль продолжит терять курсовые значения по отношению к американской валюте, если в российской экономике не произойдет никаких подвижек, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал курс доллара в апреле.

«В апреле мы увидим, как минимум, фундаментально 78 рублей за доллар с конъюнктурными колебаниями вокруг 78 с тенденцией, что это будет 79, а может быть и 80, к концу месяца», — высказался экономист.

Курс доллара от TradingView

Причины укрепления доллара

С текущим подорожанием нефти укрепление доллара не связано, убежден Беляев. По его словам, рубль полностью ориентировался на нефтяные котировки 20 лет назад, теперь же курс в минимальной степени зависит от стоимости черного золота.

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что постепенное ослабление рубля происходят с декабря, когда в российской экономике произошла заминка.

«Наш рубль опирается на общее состояние нашей экономики. Почему рубль сейчас проседает по отношению к доллару? Потому что американская экономика после предкризисного состояния летнего сумела выкарабкаться, навести у себя более-менее порядок и стабилизировалась, как минимум, но у нас, начиная с декабря, в экономике произошла какая-то заминка», — считает Беляев.

Общее состояние экономики вызывает вопросы из-за инертности наших экономических агентов. Предприниматели не проявляют должной активности, должного рыночного поведения, которое бы выводило экономику на устойчивую траекторию роста, а отсюда ослабевает наша валюта

Михаил Беляевэкономист

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 3 апреля, курс доллара поднимался выше 78 рублей, а евро — выше 85 рублей. Это произошло впервые с 20 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

Ранее цены на нефть WTI выросли на 8 процентов после решения некоторых стран ОПЕК+ сократить добычу, сообщил Bloomberg.

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Екатерина Смирная
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