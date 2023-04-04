Россиянин предстанет перед судом за двух убитых и закопанных в саду односельчан

Россиянин убил двух односельчан, закопал их в саду и спустя годы пошел под суд

В Красноярском крае 46-летний житель Березовского района предстанет перед судом за убийство двух односельчан. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, первой жертвой в декабре 2014 года стал 35-летний, имевший психическое заболевание мужчина. Приревновав гостя к сожительнице, хозяин избил его и разбил голову о батарею, а после вскрыл полы в хозпостройке и закопал жертву в яме. Вторым стал 57-летний родственник, которого в ходе ссоры убийца толкнул и разбил голову о печь. Тело жертвы он закопал в дровянике в своем саду.

Летом 2021 года, готовясь к продаже дома, злоумышленник выкопал останки убитых и перезахоронил в лесу.

«Причастность обвиняемого удалось установить в результате совместной работы следователей и криминалистов Мужчина указал место сокрытия тел потерпевших, где и были обнаружены их костные останки. В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в содеянном», — рассказала Юлия Арбузова.

25 марта сообщалось, что следователь-стажер МВД подозревается в убийстве и расчленении своего друга из-за денежного долга.