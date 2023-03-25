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18:37, 25 марта 2023Силовые структуры

Следователя МВД задержали по подозрению в убийстве и расчленении друга

Следователь МВД подозревается в убийстве и расчленении друга из-за денежного долга

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Следователь-стажер МВД подозревается в убийстве и расчленении своего друга из-за денежного долга. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, убийство произошло в начале марта, а 10 марта полицейские обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере в Подольске. Через две недели после находки удалось выйти на подозреваемого — в ночь на 25 марта сотрудники правоохранительных органов его задержали.

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Отмечается, что задержание мужчины работники полиции проводили вместе с ОМОНом Росгвардии. Подозреваемый рассказал, что убийство произошло в связи с тем, что приятель не отдавал ему 150 тысяч рублей долга. После убийства следователь решил избавиться от тела, расчленив его и выкинув по частям.

В январе карточный игрок убил и расчленил россиянина и его мать из-за долга. В Иркутске суд арестовал 24-летнего уроженца Бурятии по обвинению в двойном убийстве местных жителей. По версии следствия, 7 января обвиняемый пришел домой к 57-летнему знакомому, обещавшему помочь ему вернуть карточный долг, который тот выиграл в Улан-Удэ в апреле 2022 года. Приятели выпили и вскоре между ними вспыхнул конфликт, во время которого обвиняемый ударил ножом хозяина квартиры несколько раз. Тот от полученных ранений скончался. Гость также избавился от 86-летней матери погибшего, ставшей свидетелем убийства.

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Майя Пономаренко
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