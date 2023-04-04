Банк ДОМ.РФ предложил ипотеку на новостройки с электронной закладной

Банк ДОМ.РФ: теперь взять ипотеку с е-закладной можно во всех городах России

Банк ДОМ.РФ масштабирует ипотечные сделки по покупке строящихся квартир с использованием электронной закладной (е-закладной) по всей России. Для граждан это означает ускорение и упрощение процессов, связанных с оформлением и погашением кредита, а для банка — наращивание ипотечного портфеля за счет увеличения потенциала секьюритизации.

Е-закладная подписывается заемщиком цифровой подписью и в онлайн-режиме передается в Росреестр вместе с документами для регистрации договора участия в долевом строительстве (ДДУ). После сдачи дома в эксплуатацию банк самостоятельно переоформляет документ в закладную на готовое жилье так же без участия клиента и без необходимости повторной оценки недвижимости, как при бумажной закладной. Технология имеет преимущество и на завершающем этапе — снятие недвижимости с залога при оформлении е-закладной пройдет за считанные дни, и клиент сможет распоряжаться ей сразу после погашения ипотеки.

«Электронные закладные отвечают интересам всех участников ипотечного процесса. Помимо более доступного оформления кредита, клиенты получают дополнительную скидку по процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта. Банку это помогает оптимизировать выпуск ипотечных ценных бумаг — при электронном формате подготовка пула ускоряется более чем в полтора раза, а операционные расходы снижаются в 2,5 раза. Такие сделки мы проводим с декабря 2022 года — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре. Сейчас мы масштабируем эту практику по всем регионам», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Получить кредит с одновременным оформлением цифровой закладной можно в рамках «Льготной ипотеки на новостройки» (ставка от 6,9 процента), «Семейной ипотеки» (от 4,9 процента), программы для ИТ-специалистов (от 3,9 процента), «Дальневосточной ипотеки» (от 0,8 процента) и стандартной рыночной программы для покупки новостроек без господдержки (от 10,5 процента).

В Банке ДОМ.РФ доступно дистанционное оформление кредитов с использованием электронной подписи. Также клиенты активно пользуются сервисами удаленного подтверждения доходов и занятости и электронной регистрации ипотечной сделки в Росреестре. Заявка на кредит подается онлайн, более 80 процентов решений принимается в течение минуты.

