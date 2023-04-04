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15:34, 4 апреля 2023Наука и техника

Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности

American Journal of Psychiatry: создана немедикаментозная терапия социальной тревожности

Фото: Unsplash

Израильские ученые из Тель-Авивского университета создали новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности, который также эффективен, как и традиционные препараты. Результаты работы опубликованы в American Journal of Psychiatry.

В клиническом исследовании приняли участие 105 взрослых с социальным тревожным расстройством, которых разделили на три группы: одна группа лечилась препаратом СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) Ципралексом, вторая группа инновационной технологией GC-MART, а третья группа была контрольной.

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Участники второй группы подвергались терапии с музыкальным вознаграждением в зависимости от способности бороться с тревожными проявлениями в течение десяти 30-минутных тренировок.

Этот метод основан на слежении за взглядом во время того, как испытуемым требовалось наблюдать за имитацией толпы на экране. Обычно люди с социальным тревожным расстройством склонны зацикливаться на хмурых или угрожающих выражениях лица, быстро выделяя их, а также они не в силах отвести взгляд. Это значит, что такие пациенты часто интерпретируют толпу или социальные ситуации как враждебные или негативные.

В то же время люди без расстройства предпочитают сосредотачиваться на положительных или нейтральных лицах в толпе. В случае, если пациентам удавалось фиксировать внимание только на положительных лицах, включалась приятная музыка, которую они предварительно выбрали. Постепенно, благодаря обучению, смещенное внимание пациентов приходит в норму, а симптомы тревожности отступают.

Около 50 процентов участников, подвергшихся GC-MART, отметили значительное улучшение их состояния, что соответствовало уровню эффективности для пациентов, принимавших Ципралекс.

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Елена Апазиди
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