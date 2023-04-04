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16:42, 4 апреля 2023Из жизни

57-летняя поседевшая женщина похвасталась вниманием со стороны молодых мужчин

Седая жительница Канады перестала красить волосы и стала пользоваться вниманием мужчин

Фото: Tomas Jasovsky / Unsplash

57-летняя поседевшая Элиза Беррини Гомес, жительница города Монреаль, Канада, перестала красить седые волосы и начала получать комплименты от мужчин вдвое моложе нее. Об этом сообщает Hull Daily Mail.

Женщина впервые обнаружила седые волосы в возрасте 30 лет. «Это было ужасно. Было ощущение, что моя жизнь закончилась. Я запаниковала и вырвала их», — говорит она. С тех пор Гомес стала регулярно пользоваться краской для волос, и спустя 22 года, испортив их качество, решила вернуть им натуральный цвет.

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По словам женщины, общество внушало ей с юного возраста, что она не будет привлекательной с седыми волосами. Женщина была уверена в этом, пока в возрасте 52 лет не решила навсегда отказаться от краски для волос. Гомес утверждает, что теперь чувствует себя более сексуальной, и похвасталась вниманием со стороны молодых мужчин. «Со мной постоянно знакомятся мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Седые волосы — это не то, что делает меня сексуальной. Я стала сексуальнее, потому что научилась любить себя и заботиться о себе», — отмечает она.

Гомес добавила, что была удивлена реакцией других женщин на ее выбор в пользу естественного цвета волос. «Когда я говорила, что больше не буду красить волосы, они смотрели на меня с ужасом», — рассказывает она. Несмотря на это, Гомес не обращает внимание на мнение окружающих и прислушивается к собственным желаниям. Она также призывает женщин уважать выбор других людей.

Ранее сообщалось, что 74-летняя Норма Уильямс из Великобритании, выглядящая моложе своего возраста, раскрыла алкогольный секрет своей красоты. Женщина утверждает, что чувствует себя более энергичной, чем в 20-летнем возрасте.

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Алиса Удовик
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