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09:05, 7 марта 2023Из жизни

Молодо выглядящая 74-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет красоты

New York Post: молодо выглядящая 74-летняя женщина назвала вино секретом своей красоты

Фото: Norma Williams / Jam Press / New York Post

74-летняя Норма Уильямс, уроженка британского города Ливерпуля, выглядящая моложе своего возраста, раскрыла алкогольный секрет своей красоты. Об этом сообщает New York Post.

Женщина утверждает, что чувствует себя более энергичной, чем в 20-летнем возрасте. По словам Уильямс, в молодости она страдала от лишнего веса и переедания. «За последние 50 лет мой уровень энергии вырос в геометрической прогрессии, и именно это позволяет мне жить так, как я живу сейчас», — говорит она. В будние дни женщина проходит около девяти километров, а также регулярно занимается с 3,5-килограммовыми гирями.

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Уильямс отметила, что не придерживается диеты. По утрам она съедает круассан и пьет капучино, в течение дня выпивает шесть чашек чая с сахаром, а также может съесть несколько упаковок любимого печенья после основного приема пищи. «На ужин у меня ореховая смесь, несколько видов мяса и сыров, цельнозерновой хлеб, лосось на гриле или креветки в кляре, картофель и овощи», — рассказывает она. Молодо выглядящая женщина также назвала вино секретом своей красоты — она выпивает целую бутылку каждый вечер.

Главная мечта Уильямс — стать моделью и пройти по подиуму в Милане. «Я не согласна, что современный мир принадлежит молодежи, как нас заставляют считать. Старшие должны подавать пример и быть образцами для подражания», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что 61-летняя жительница Великобритании, выглядящая моложе своего возраста, раскрыла секреты красоты. По словам женщины, окружающие часто дают ей не больше 45 лет.

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Алиса Удовик
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