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18:07, 4 апреля 2023Бывший СССР

Бывшего замглавы СГБ Грузии приговорили к пяти годам заключения

Экс-замглавы СГБ Грузии Гогашвили приговорили к пяти годам тюрьмы за разглашение гостайны

Фото: РИА Новости

Бывшего заместителя главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Иосифа Гогашвили приговорили к пяти годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Следствие установило, что с 2015 по 2018 год Гогашвили имел доступ к гостайне и некоторым персональным данным. Эти сведения он вынес с рабочего места и хранил у себя дома. Вскоре некоторые из этих данных были обнародованы при участии чиновника СГБ Грузии, а затем и вовсе переданы третьему лицу. Таким образом, гостайна была умышленно разглашена.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о заговоре с целью «украинизировать» страну и использовать ее в качестве второго фронта в конфликте против России. Он считает, что протесты в стране организуются для дестабилизации внутренней обстановки.

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Алевтина Запольская
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