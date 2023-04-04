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16:05, 4 апреля 2023Путешествия

По меньшей мере шесть туристов погибли при сходе лавины в Индии

India TV: при сходе лавины в индийском штате Сикким погибли по меньшей мере шесть туристов

Фото: Saqib Majeed / ZUMAPRESS.com. / Globallookpress.com

По меньшей мере шесть туристов погибли и 80 пострадали при сходе лавины в северо-восточном индийском штате Сикким. Об этом сообщает India TV.

Лавина сошла примерно в 12:15 (09:45 мск) на трассе им. Джавахарлала Неру в районе перевала Нату-Ла. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что им удалось вытащить из-под снега 22 человека.

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Также стало известно, что Генконсульство России в индийской Калькутте, в консульском округе которого находится штат Сикким, выясняет, были ли российские граждане среди попавших под лавину отдыхающих.

«Пока у нас нет информации, что россияне пострадали при сходе лавины, — заявил ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. — Но мы продолжаем следить за ситуацией».

Ранее в марте российский сноубордист полностью провалился под снег на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Уточняется, что россиянин упал в свежевыпавший снег, который образовал гладкую поверхность для катания. Под снежным покровом оказался бурный ручей.

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Фариза Бацазова
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