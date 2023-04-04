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15:18, 4 апреля 2023Россия

Медведев заявил о необходимости истреблять террористов как бешеных собак

После убийства военкора Татарского Медведев заявил о необходимости истреблять террористов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Террористов необходимо истреблять «как бешеных собак с текущей изо рта слюной». Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

С таким призывом Медведев выступил после убийства военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский.

По словам Медведева, к заказчикам и исполнителям терактов неприменимо прощение или сострадание. «Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи"» — заявил политик.

Журналист Татарский погиб 2 апреля в Петербурге при взрыве в кафе на Университетской набережной. В совершении преступления заподозрили 26-летнюю Дарью Трепову. На мероприятии она подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри.

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Марк Леонов
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