В SberJazz появилась возможность проводить вебинары

В SberJazz появилась возможность проводить онлайн-мероприятия на большую аудиторию

Функциональность российского сервиса видеоконференций SberJazz расширилась. На платформе появилась возможность проводить интерактивные вебинары на аудиторию до 2000 человек при 100 выступающих.

Теперь пользователи корпоративной версии SberJazz могут добавить к своему тарифу функцию вебинаров, чтобы организовывать онлайн-мероприятия на большую аудиторию с разделенными виртуальными пространствами для спикеров и зрителей.

Новый онлайн-инструмент позволит проводить информационные и итоговые встречи, HR-мероприятия, в том числе онбординг новых сотрудников, маркетинговые активности, вебинары отделов продаж, образовательные мероприятия от лекций и семинаров до научных конференций и многое другое.

В вебинарах SberJazz будут доступны все опции корпоративной версии сервиса, включая автоматическую текстовую расшифровку диалогов, запись встреч, чат с реакциями и одновременную демонстрацию экрана сразу несколькими спикерами. Кроме этого, добавятся формы для проведения опросов в чате, а также возможность транслировать мероприятия на популярные видеохостинги.

SberJazz входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.

