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11:17, 4 апреля 2023Россия

Хинштейн пригрозил уголовной ответственностью за нелегальный ЛГБТ-трафик

Депутат ГД Хинштейн: издателей ждет уголовная ответственность за нелегальный ЛГБТ-трафик

Фото: Саша Савельева / ТАСС

Российских книгоиздателей ждет уголовная ответственность за нелегальный ЛГБТ-трафик. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так Хинштейн отреагировал на планы издавать ЛГБТ-литературу за рубежом и ввозить ее в Россию через СНГ.

«Это их право. Вот только ввести этот товар на территорию России они не смогут; если только не наладят нелегальный ЛГБТ-трафик. В этом случае организаторов контрабандного ввоза будет ждать уголовная ответственность», — пригрозил книгоиздателям парламентарий.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

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Марк Леонов
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