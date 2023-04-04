Хинштейн пригрозил уголовной ответственностью за нелегальный ЛГБТ-трафик

Депутат ГД Хинштейн: издателей ждет уголовная ответственность за нелегальный ЛГБТ-трафик

Российских книгоиздателей ждет уголовная ответственность за нелегальный ЛГБТ-трафик. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Так Хинштейн отреагировал на планы издавать ЛГБТ-литературу за рубежом и ввозить ее в Россию через СНГ.

«Это их право. Вот только ввести этот товар на территорию России они не смогут; если только не наладят нелегальный ЛГБТ-трафик. В этом случае организаторов контрабандного ввоза будет ждать уголовная ответственность», — пригрозил книгоиздателям парламентарий.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.