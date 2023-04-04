Лукашенко проведет встречу с Нарышкиным

Президент Белоруссии Лукашенко проведет встречу с директором СВР Нарышкиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во вторник, 4 апреля, встречу с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает ТАСС.

Директор СВР прибыл в резиденцию главы государства — Дворец независимости в Минске, уточняет корреспондент агентства. По информации БЕЛТА, во встрече также примет участие глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск наращивают потенциал Союзного государства. Политик напомнил, что Белоруссия и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, а также ведут уникальные высокотехнологичные разработки.

31 марта Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.

