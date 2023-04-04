Известная сотрудница полиции попала под суд за контрабанду наркотиков

VICE: в США 64-летнюю сотрудницу полицейского профсоюза арестовали за продажу наркотиков

В США была арестована 64-летняя сотрудница полиции, которую называют «бабушкой» влиятельного полицейского профсоюза города Сан-Хосе, штат Калифорния. Об этом сообщает VICE.

Известная сотрудница правоохранительных органов Джованна Сеговия попала под суд после расследования, которое проходило с 2022 года. Тогда появились первые подозрения, что она организовала международную сеть контрабанды синтетических наркотиков в Соединенные Штаты. Согласно обнародованным 27 марта деталям уголовного дела, Сеговию обвиняют в том, что она за семь лет получила как минимум 61 посылку с фентанилом и другими опиоидами. Наркотики приходили со всего мира под видом товаров для свадебных вечеринок, сладостей и косметики.

Сеговия работала в полицейском профсоюзе San Jose Police Officers Association (POA) с 2003 года, являлась одним из его лидеров и получила прозвище «бабушки» организации. Более того, ее профсоюз долгие годы лоббировал ужесточение законов против использования фентанила. При этом, по версии следствия, Сеговия использовала офис ассоциации в качестве места заключения сделок по продаже этого наркотика и других препаратов, запрещенных к свободному обороту. Сторона обвинения также утверждает, что женщина использовала тару с эмблемой профсоюза при упаковке веществ.

Считается, что большую часть запрещенных веществ она получала из Индии. Другие посылки приходили из Канады, Китая, Испании, Великобритании, Гонконга, Венгрии, Индии и Сингапура. Пресс-секретарь профсоюза Том Саггау заявил что «ни один человек в POA не знал о действиях, в которых ее подозревают».

Когда в начале февраля следователи вышли на Сеговию, она попыталась свалить вину за получение тысяч таблеток наркотиков и рецептурных препаратов на свою домработницу, которая также является другом ее семьи. Сотрудница профсоюза заявила следователям, что не хочет «бросать эту женщину на съеденье волкам», однако «должна быть честной» с ними.

В эксклюзивном интервью Daily Mail бывший супруг женщины Даг Эванс заявил, что шокирован произошедшим. «Я просто поверить в это не могу. Она ни разу в жизни закон не нарушила. Она просто не такой человек. У нее даже штрафов за парковку не было», — сказал мужчина.

По данным KGO-TV, в пятницу 31-марта Сеговия добровольно сдалась властям, после чего ей были предъявлены официальные обвинения.

В ноябре 2022 года сообщалось, что во Вьетнаме полицейским удалось задержать 65-летнюю преступницу, которая получила прозвище «Королева наркотиков». Женщина знаменита в преступном мире как организатор крупнейшего во Вьетнаме картеля, торговавшего наркотиками.