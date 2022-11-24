Полиция арестовала 65-летнюю «королеву наркотиков»

Во Вьетнаме задержали знаменитую 65-летнюю преступницу Ву Хоанг Оань

Во Вьетнаме полицейским удалось задержать 65-летнюю преступницу, которая получила прозвище «Королева наркотиков». Об этом сообщает VICE.

65-летнюю Ву Хоанг Оань, известную под прозвищем Оань Ха удалось арестовать 23 ноября после ряда операций, которые продолжались с сентября. Женщина знаменита в преступном мире как организатор крупнейшего во Вьетнаме картеля, торговавшего наркотиками. Она занималась поставками запрещенных веществ с территории так называемого Золотого треугольника, в который входят горные районы Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

В 2018 году полиция уже выходила на след «Королевы наркотиков». Тогда были задержаны семеро ее подельников и изъяты 39 упаковок героина, 30 килограммов метамфетамина и 100 тысяч таблеток экстази. Однако сама пожилая преступница сумела сбежать и тайно перебраться в Камбоджу. Там Ха создала еще более мощную группировку из молодых преступников и снова наладила переброску наркотиков во Вьетнам.

Согласно официальному отчету, запрещенные вещества переправлялись в двигателях подержанных автомобилей на склады в Хошимине, Ханое и Хайфоне. В сентябре 2022 года у сотрудников Министерства общественной безопасности Вьетнама появились новые данные о картеле Ха, и они провели несколько операций, в ходе которых были задержаны 29 человек и изъят 131 килограмм наркотиков. Руководительнице преступного сообщества на этот раз ускользнуть не удалось.

Несмотря на свой авторитет в криминальных кругах, Оань Ха является не самой известной злоумышленницей в своей семье. Ее младшая сестра Зунг Ха считалась гением преступного мира Вьетнама 1990-х годов, но в итоге была убита своим главным конкурентом по имени Нам Кэм.

Ранее сообщалось, что в Мексике лидера крупного наркокартеля арестовали благодаря музыкальному клипу. Место обитания преступника случайно выдал его любимый певец.