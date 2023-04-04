СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма УПЦ

СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение экс-предстоятелю храма Изюмской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, протоиерей организовал крестный ход к Дню крещения Руси. В ходе него он якобы благословил российских военнослужащих, уточнили в СБУ. Отмечается, что бывший предстоятель храма не находится на украинской территории в настоящее время. Его заочно обвинили в «оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины».

«Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», — сказано в заявлении СБУ. По версии ведомства, священник сейчас является настоятелем православного прихода Иоанна-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца. Как сообщалось, на него надели электронный браслет. При этом, по данным украинских СМИ, священнослужителю разрешили записывать и публиковать видеоролики — на запрете этих действий настаивала прокуратура.