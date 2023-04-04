Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 4 апреля 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма УПЦ

СБУ предъявила обвинение экс-предстоятелю храма Изюмской епархии УПЦ в поддержке России

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение экс-предстоятелю храма Изюмской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в поддержке России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, протоиерей организовал крестный ход к Дню крещения Руси. В ходе него он якобы благословил российских военнослужащих, уточнили в СБУ. Отмечается, что бывший предстоятель храма не находится на украинской территории в настоящее время. Его заочно обвинили в «оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины».

«Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности», — сказано в заявлении СБУ. По версии ведомства, священник сейчас является настоятелем православного прихода Иоанна-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца. Как сообщалось, на него надели электронный браслет. При этом, по данным украинских СМИ, священнослужителю разрешили записывать и публиковать видеоролики — на запрете этих действий настаивала прокуратура.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек
Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза
В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.