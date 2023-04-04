Тучная рэперша Lizzo снялась в откровенном купальнике на яхте

Тучная рэперша Lizzo показала фигуру в откровенном купальнике во время отдыха на яхте

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась в откровенном купальнике на яхте во время отдыха на Багамских островах. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 34-летняя обладательница «Грэмми» предстала в ярко-розовом бикини, которое частично обнажало ее грудь. Она заплела афрокосы, нарастила длинные ногти и дополнила образ бейсболкой в тон наряду. При этом тучная рэперша показала фигуру с нескольких ракурсов, позируя в джакузи и на палубе.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях, сделав ей комплименты. «Богиня», «Икона», «Боже, ты потрясающая», «Просто идеально», «Я люблю тебя», — заявили они.

Ранее в апреле популярная актриса и певица Холли Бэйли, которая исполнит роль Русалочки в новом фильме, поделилась откровенными кадрами в честь дня рождения. 23-летняя звезда опубликовала снимки, на которых она снялась в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе.