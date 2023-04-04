Россиянка смогла сделать звонок и спастись от похитившего ее насильника

В Москве 48-летний уголовник похитил россиянку ради изнасилования

В Москве задержали 48-летнего ранее судимого российского уголовника за похищение и изнасилование под угрозой убийства 38-летней женщины. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, 1 апреля злоумышленник под угрозой расправы проник в квартиру жертвы и приставив к горлу нож велел следовать за ним. Он перевез похищенную в квартиру на улице 3-я Бебеля и там под угрозой убийством неоднократно совершил в отношении нее действия секскуального характера и изнасилования. Жертве удалось спастись после того, как она обманом дозвонилась до супруга и тот вызвал полицию.

Похищенная женщина была освобождена прибывшими полицейскими, злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьями. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

23 марта сообщалось, что школьница из Фрязино Московской области обвинила четверых мужчин в накачивании ее наркотиками и изнасиловании.