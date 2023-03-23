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12:53, 23 марта 2023Россия

Четверых россиян обвинили в накачивании школьницы наркотиками для изнасилования

Школьница из Подмосковья обвинила четырех мужчин в накачивании наркотиками и изнасиловании

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Школьница из Фрязино Московской области обвинила четверых мужчин в накачивании ее наркотиками и изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Ученица подмосковной школы рассказала матери, что неизвестные силой заставили ее принять наркотическое вещество, после чего надругались над ней. После рассказа дочери женщина обратилась в полицию.

Были ли найдены и задержаны россияне, которых обвинили в изнасиловании, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина заявил о похищении и изнасиловании четырьмя женщинами. Его также накачали наркотиками.

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Марк Леонов
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