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13:53, 4 апреля 2023Моя страна

На Алтае отметили народный праздник Jылгайак

Народный праздник Jылгайак отметили на Алтае

Фото: Правительство Республики Алтай

Жители Республики Алтай отметили народный праздник Jылгайак, символизирующий пробуждение природы и наступление весны. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Представители различных организаций, творческие коллективы, мастера народных промыслов, участники спортивных состязаний, старейшины сел и жители района собрались на празднике в селе Усть-Кокса.

В программу мероприятия входили конкурсы национальных костюмов, женских накосных украшений, творческих выступлений поселений «Jылгайакты уткуп». Также продемонстрировали юмористическое представление «Тастаракай». Гости приняли участие в национальных играх и спортивных соревнованиях. Самые сильные и ловкие состязались в камчы согуш и алтай куреш.

Праздник Jылгайак также прошел в Чойском, Майминском, Турочакском, Усть-Канском районах.

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Варвара Кошечкина
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