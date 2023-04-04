Грабители проникли на склад под днищем грузовика и унесли 477 миллионов рублей

The Mirror: грабители унесли крупную сумму со склада, проникнув туда под днищем грузовика

Банда грабителей в масках в британском графстве Беркшир проникла в депозитарий, спрятавшись под днищем грузовика, и унесла огромную денежную сумму. Об этом сообщает The Mirror.

Преступники проникли на склад наличности в тот момент, когда там стояло несколько инкассаторских автомобилей, которые готовились развезти деньги в банки и банкоматы. Они связали сотрудников, после чего разграбили несколько автомобилей, похитив крупную сумму. В общей сложности они забрали пять миллионов фунтов (477,2 миллиона рублей).

После нападения преступники скрылись через соседний объект. Они попали туда, прорезав металлический забор болгаркой. В результате произошедшего никто не пострадал. Грабители скрылись на двух автомобилях. Они были одеты в объемную одежду с налобными фонарями. Были ли они вооружены, не сообщается.

Представитель компании Pivotal Group подтвердил факт произошедшего и заявил, что приоритетом компании является благополучие сотрудников. Никто из них не пострадал физически, но компания оказывает им психологическую поддержку.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к гражданам с призывом сообщить любую информацию, которая поможет раскрыть преступление. На месте происшествия работают криминалисты, полицейские обследуют окрестные предприятия в надежде найти записи с камер видеонаблюдения.

Это крупнейшее ограбление депозитария с 2006 года, когда из банка Securitas в городе Тонбридж, графство Кент, было украдено 53 миллиона фунтов (пять миллиардов рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании пожилые преступники, которых разыскивали за ограбление ювелирного магазина, оказались переодетыми молодыми братьями. Мужчины были арестованы после того, как полиция обнаружила в багажнике их машины реалистичные латексные маски.