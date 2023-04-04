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12:07, 4 апреля 2023Наука и техника

При создании российской мобильный ОС нашли правовые риски

«Ъ»: создание отечественной мобильной ОС может быть связано с юридическими рисками

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

При разработке российской ОС для мобильных устройств создатели системы могут столкнуться с юридическими рисками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Создание отечественного цифрового продукта обсуждают «Сбер», «Яндекс», «Ростелеком» и ГК «Астра», которые рассматривают в том числе правовые риски. По словам близкого к Минцифры собеседника «Ъ», на одном из обсуждений стороны обговаривали «законность использования AOSP» или Android Open Source Project — условно открытой версии Android без Google-сервисов.

Источник сообщил, что этим вопросом наиболее обеспокоились в «Ростелекоме». «Мы заказали у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках создания русского Android и приложений для него — риски действительно есть», — отметили в компании. Потенциальные проблемы нашли и юристы коллегии адвокатов Pen & Paper.

Старший партнер коллеги Антон Именнов заявил, что для создания полноценной ОС будет недостаточно использования AOSP, в том числе нужны средства разработки ПО — Software Development Kit. По словам юриста, применять SDK для разработки приложений для других платформ нельзя.

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«За нарушение лицензионного соглашения Google российским компаниям могут грозить гражданско-правовые, административные и уголовные дела. Помимо этого, суд может наложить арест на копии, записи, матрицы, пленки и иные материалы, используемые и распространяемые в нарушение закона», — подчеркнул Именнов.

В середине января стало известно, что VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» задумались над созданием национальной мобильной операционной системы. По словам депутата Антона Горелкина, конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei.

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Андрей Ставицкий
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